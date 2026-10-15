Regierungsbildung nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus (Sebastian Christoph Gollnow / dpa)

Wie die Linken-Führung bekanntgab, sollen dann die 49 Delegierten eines Landesausschusses darüber abstimmen.

Die drei Parteien hatten heute ihre Sondierungsgespräche wieder aufgenommen. Über Inhalte des Treffens im Berliner Haus der Statistik ist bislang nichts bekannt.

Die Gespräche waren am Dienstag zunächst abgebrochen worden. Grund waren unter anderem Unstimmigkeiten über ein Papier zum Umgang mit antisemitischen Vorfällen im Falle einer Koalition. Teilen der Berliner Linken wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels zu bestreiten.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.