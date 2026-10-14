Antisemitismus-Streit

Franziska Brantner (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Sie sagte im ARD-Fernsehen, die Linkspartei habe sich nicht an die Abmachung gehalten. Das sei bedauerlich. Natürlich brauche man Verlässlichkeit und Vertrauen.

Grüne und SPD hatten gestern Abend die Sondierungen unterbrochen. Unter Verweis auf eine in der vergangenen Woche mit der Linken geschlossene Vereinbarung zu Antisemitismus teilten die beiden Parteien mit, sie hätten zur Kenntnis genommen, dass die Linke zu anderen Verabredungen gekommen sei.

Die Linkspartei hatte in ihrer konstitierenden Fraktionssitzung auch die Politikerin Emde in die Fraktion aufgenommen, die wegen Äußerungen zu Israel umstritten ist.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.