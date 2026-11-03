Streit um Polens Justiz

Brüssel müsse dafür sorgen, dass rechtsstaatliche Standards in Polen wieder durchgesetzt würden, sagte Freund im Deutschlandfunk . Schließlich gehe es auch um den vertrauensvollen Umgang mit EU-Geldern. Präsident Nawrocki behindere diesen Prozess, indem er fünf neu gewählten Verfassungsrichtern die Vereidigung verweigere. Die Ernennungen seien rechtmäßig, betonte Freund.
Für heute ist die Generalversammlung der Verfassungsrichter angesetzt. Das Gremium verfügt über weitreichende Befugnisse und könnte sich auch mit einem Antrag des Justizministers befassen, die richterliche Immunität von Gerichtspräsident Swieczkowski aufzuheben. Ihm wird vorgeworfen, die nicht vereidigten Richter von ihrer Arbeit ausgeschlossen zu haben.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.