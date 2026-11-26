Debatte um ein Sexkaufverbot (picture alliance / imageBroker / Jan Tepass)

Der Justiziar der Unionsfraktion im Bundestag, Plum, sagte der "Rheinischen Post", ein echter Kurswechsel im Prostitutionsrecht sei notwendig. Einzelne Nachbesserungen reichten nicht aus. Auch in einem Papier der Grünen, aus dem der "Tagesspiegel" zitiert, heißt es, wenn eine Gesellschaft akzeptiere, dass Sexualität käuflich sei, präge dies das Frauenbild und wirke zurück in den Alltag. In der Grünen-Fraktion hatte es aber auch Widerstand gegen das Sexkauf-Verbot gegeben, das auch Nordisches Modell genannt wird.

Es sieht vor, dass Freier bestraft werden, Prostituierte aber straffrei bleiben. Das deutsche Expertengremium zur Prostitution hat nicht auf das Nordische Modell einigen können. Stattdessen schlägt es vor, den Kauf sexueller Dienstleistungen bei nicht offiziell angemeldeten Prostituierten unter Strafe zu stellen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.