Parteitag im Dezember

Die Bundesvorsitzenden der Grünen Franziska Brantner und Felix Banaszak (Archivbild) (dpa / Michael Kappeler)

Beide teilten mit, dass sie auf dem Bundesparteitag Anfang Dezember für eine zweite Amtszeit kandidieren wollen. Banaszak sprach in seiner Mitteilung von einer zum Teil schon erfolgten Erneuerung der Grünen, die er fortsetzen wolle. Er wünsche sich eine Partei, die nicht versuche, eine zweite Linke oder eine CDU light zu sein, sondern um ihre hart erkämpfte Eigenständigkeit wisse. Als Grüne müsse man Hoffnung organisieren. Brantner schrieb, Ziel sei eine Partei, der die Menschen zutrauten, dieses Land voranzubringen.

Brantner und Banaszak führen die Grünen seit November 2024.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.