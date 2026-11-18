Urteil zu einer Verbandsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen den Sportstreamingdienst DAZN (picture alliance/DeFodi Images/Oliver Kaelke)

Das Oberlandesgericht Hamm entschied, dass eine Vertragsklausel, wonach DAZN einseitig die Preise anheben darf, intransparent und daher unzulässig ist. Der Anbieter hatte in den Jahren 2021 und '22 die Monatspreise ohne Zustimmung der Kunden stark erhöht - von 12 auf rund 30 Euro. Dagegen hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband geklagt.

Kunden können nun ihr Geld zurückfordern, sofern sie sich ins Klageregister für das Verfahren eingetragen haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Nach Angaben des Gerichts ist es bundesweit das erste Mal, dass eine sogenannte Abhilfeklage Erfolg hat. Sie wurde 2023 eingeführt, um die Rechte von Verbrauchern zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.