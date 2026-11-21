GTA IV erzielt Verkaufsrekorde (imago / Nexpher Images / Vernon Yuen)

Wie der Entwickler Rockstar Games mitteilte, wurde alleine am ersten Tag ein Umsatz von rund 3,8 Milliarden US-Dollar erzielt. Dies ist nach eigenen Angaben ein Rekord in der Unterhaltungsbranche unabhängig vom Medium. Das Spiel wurde inzwischen mehr als 32 Millionen Mal verkauft.

Auf der Plattform Metacritic hat GTA 6 die bislang höchste Wertung eines Videospiels aller Zeiten erhalten. Metacritic berechnet einen Durchschnitt unter anderem aus Bewertungen ausgewählter Fachmedien und gilt in der Gamingbranche als besonders einflussreich.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.