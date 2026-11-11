Unter den Teilnehmern des sogenannten "Leaders' Summit" sind der kürzlich wiedergewählte brasilianische Präsident Lula da Silva, der britische Premierminister Burnham und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Bundeskanzler Merz wird dagegen nicht nach Antalya reisen. Die Bundesregierung begründet die Absage des Kanzlers mit Terminproblemen. Umweltverbände kritisierten die Entscheidung.
Die zweiwöchige UNO-Konferenz hat am Montag begonnen, in der entscheidenden zweiten Woche wird Deutschland auf Ministerebene durch Umweltminister Schneider vertreten sein.
Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.