Antalya
Gut hundert Staats- und Regierungschefs auf UNO-Klimakonferenz erwartet

Auf der UNO-Klimakonferenz in der Türkei werden heute rund hundert Staats- und Regierungschefs zu einem zweitägigen Gipfeltreffen erwartet.

    Der weiße Schriftzug #COP31 steht auf einem blauen Sockel mit den Daten zur Klimakonferenz vor dem Eingang einer großen Halle.
    Die Weltklimakonferenz findet 2026 in der Türkei statt. (picture alliance / Anadolu / Orhan Cicek)
    Unter den Teilnehmern des sogenannten "Leaders' Summit" sind der kürzlich wiedergewählte brasilianische Präsident Lula da Silva, der britische Premierminister Burnham und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Bundeskanzler Merz wird dagegen nicht nach Antalya reisen. Die Bundesregierung begründet die Absage des Kanzlers mit Terminproblemen. Umweltverbände kritisierten die Entscheidung.
    Die zweiwöchige UNO-Konferenz hat am Montag begonnen, in der entscheidenden zweiten Woche wird Deutschland auf Ministerebene durch Umweltminister Schneider vertreten sein.
    Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.