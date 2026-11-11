UNO-Generalsekretär António Guterres bei einem Interview anlässlich der Weltklimakonferenz in Antalya (picture alliance / Anadolu)

Der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas sei entscheidend, um das Überschreiten des 1,5-Grad-Ziels bei der Erderwärmung zu begrenzen, sagte Guterres im türkischen Antalya. Fossile Brennstoffe seien nicht nur Treiber der Klimakrise, die Abhängigkeit von ihnen verlange auch einen hohen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Preis. Die einzige Lösung bestehe in sauberer Energie sowie mehr Effizienz und Elektrifizierung.

Guterres äußerte sich bei der Übergabe eines Fahrplans für die Abkehr von fossilen Energien durch die brasilianische Präsidentschaft der letztjährigen Klimakonferenz. In dem Dokument werden allen Staaten Maßnahmen empfohlen, die auf ihre jeweiligen Verhältnisse zugeschnitten sind.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.