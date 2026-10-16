Halle (Saale)

Ein Hörsaal der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Archivbild) (Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa)

Betroffen sind nach Angaben der Hochschule rund 51.000 Bewerbungen für das Sommersemester 2026 und das Wintersemester 2026/2027. Die Täter hätten nun Einsicht in Namen, Wohn- und E-Mail-Adressen sowie Telefonnummern und Geburtsdaten. Sie könnten auch auf Dokumente zugreifen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung hochgeladen worden seien.

Die Universität sei am Mittwoch auf den Fall aufmerksam geworden und habe einen Krisenstab eingerichtet, hieß es. Betroffene würden informiert. Man rate zu besonderer Vorsicht bei verdächtigen Kontaktversuchen per E-Mail oder Telefon - insbesondere, wenn die Universität erwähnt werden sollte.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.