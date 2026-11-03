Cyberkriminalität 
Hacker greifen deutsche Supermärkte an: Kühlregale auf 50 Grad Celsius hochgestellt

Cyberkriminelle haben Kühlanlagen deutscher Supermärkte angegriffen. Sie programmierten sie so um, dass sie statt zu kühlen auf 50 Grad Celsius heizten, teilten die Unternehmen mit. Diese Funktion dient normalerweise zum Abtauen der Anlagen. Betroffen sind Kühlregale und Lagerbereiche.

    Schweden, Sjöbo: Im Supermarkt ICA Kvantum werden die Tiefkühlschränke geleert und Tiefkühlwaren in Einkaufswagen geladen.
    Cyberangriffe auf Supermärkte in mehreren Ländern (Johan Nilsson/TT/TT News Agency)
    Große Mengen an Lebensmitteln hätten infolge der hohen Temperaturen weggeworfen werden müssen, hieß es. Die Angriffe erfolgten unter anderem auf Firmen, die die Kühlanlagen aus der Ferne warten. 
    Cyberkriminelle hatten in den vergangenen Tagen unter anderem auch in Belgien, Schweden, Irland, Luxemburg, Estland, Finnland und den Niederlanden dafür gesorgt, dass Kühlschränke und Tiefkühltruhen wärmer wurden. Der Agrarkommissar der Europäischen Union, Hansen, nannte die Vorfälle "zutiefst besorgniserregend". Er spricht von einem bewussten Versuch, die Lebensmittelkette zu unterbrechen, um das Vertrauen der Verbraucher in sie zu untergraben.  
    Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.