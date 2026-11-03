Cyberkriminalität 

Cyberangriffe auf Supermärkte in mehreren Ländern (Johan Nilsson/TT/TT News Agency)

Große Mengen an Lebensmitteln hätten infolge der hohen Temperaturen weggeworfen werden müssen, hieß es. Die Angriffe erfolgten unter anderem auf Firmen, die die Kühlanlagen aus der Ferne warten.

Cyberkriminelle hatten in den vergangenen Tagen unter anderem auch in Belgien, Schweden, Irland, Luxemburg, Estland, Finnland und den Niederlanden dafür gesorgt, dass Kühlschränke und Tiefkühltruhen wärmer wurden. Der Agrarkommissar der Europäischen Union, Hansen, nannte die Vorfälle "zutiefst besorgniserregend". Er spricht von einem bewussten Versuch, die Lebensmittelkette zu unterbrechen, um das Vertrauen der Verbraucher in sie zu untergraben.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.