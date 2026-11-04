Cyberkriminalität

Wie der Sender BFM berichtet, stellten Kriminelle die Temperatur auf über 100 Grad ein. Ein Techniker habe den Angriff jedoch schnell entdeckt und rechtzeitig eingegriffen. Der Blutspendedienst erklärte, die Sicherheit der Produkte sei nicht beeinträchtigt worden.
In den vergangenen Tagen hatte es in Deutschland und anderen europäischen Ländern Cyberangriffe auf Kühlanlagen von Supermärkten gegeben. Überall mussten große Mengen an Lebensmitteln vernichtet werden.
Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.