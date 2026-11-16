Es wurde versucht, die digitalen Bürgerkonten des Bundes zu anzugreifen. (picture alliance / DZBA / Jonas Lohrmann)

Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik berichtet, überzogen die Täter das System mit einer Welle automatisierter Anmeldeversuche. Den Angaben zufolge griffen die eingeleiteten Schutzmaßnahmen. Anhaltspunkte dafür, dass die Hacker tatsächlich Daten abgreifen oder in fremde Profile eindringen konnten, lägen aktuell nicht vor.

Allerdings wurden viele BundID-Zugänge durch die fehlgeschlagenen Anmeldungen gesperrt, die jeweiligen Inhaber müssen nun neue Passwörter vergeben.

Die BundID fungiert als zentraler digitaler Schlüssel für Behördengänge im Internet. Wer ein solches Konto anlegt, kann sich damit auf den Portalen verschiedener Ämter identifizieren und Anträge etwa auf BAföG oder Elterngeld online stellen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.