Das Wappen der US-Einwanderungsbehörde ICE (AP Photo / Yuki Iwamura / Yuki Iwamura)

Der Datensatz wurde im Internet veröffentlicht. Der Hackergruppe zufolge lassen sich Zuständigkeiten und Aufgabenverteilung etwa in der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE nachvollziehen. Auch Identitäten verdeckter Ermittler seien preisgegeben worden. Die Gruppe nennt sich selbst "Ministerium für Frieden".

Das Heimatschutzministerium sprach von einer möglichen Sicherheitsverletzung. Insgesamt beschäftigt es rund 260.000 Menschen. Neben der ICE-Behörde gehören auch die Behörden für Grenzschutz und für Flughafensicherheit dazu.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.