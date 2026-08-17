Berliner Senatsverwaltung

Hackerangriff auf Berliner Landesnetz (Philip Dulian/dpa)

Wie die Senatskanzlei mitteilte, sind die Bereiche Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie Mobilität, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz betroffen. Die Bereiche seien vom Landesnetz isoliert worden, um weiteren Schaden abzuwenden. Das Landeskriminalamt sei in die Ermittlungen eingebunden und ein Krisenstab eingerichtet worden. Die betroffenen Verwaltungen sind vorerst nur eingeschränkt erreichbar. Unklar ist, ob bei dem Hackerangriff Daten abgeflossen sind.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.