Berliner Senatsverwaltung

Hackerangriff auf Berliner Landesnetz (Philip Dulian/dpa)

In dem Bericht heißt es unter Berufung auf Behördenkreise, es handle sich um, Zitat, "zum Teil sehr sensible Daten". Genauere Angaben liegen noch nicht vor. Die Senatsverwaltung teilte auf die Frage nach einem Datenabfluss zunächst nur mit, die Untersuchungen dauerten an.

Die Senatskanzlei hatte gestern erklärt, dass die Verwaltung der Hauptstadt zum Ziel eines Hackerangriffs geworden sei. Laut dem RBB nutzten die Angreifer offenbar eine Schwachstelle im IT-Betrieb der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, um das Landesnetz anzugreifen. Das Landeskriminalamt ermittelt. Es wurde ein Krisenstab eingerichtet.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.