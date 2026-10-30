Bitcoin und Co.

Kryptowährungen in Höhe von schätzungsweise 6,3 Milliarden Dollar wurden gestohlen, wie das Unternehmen mitteilte. Nach Einschätzung von Beobachtern dürfte es sich um den größten Krypto-Hackerangriff der Geschichte handeln.
Binance erklärte weiter, man arbeite mit Partnern zusammen, um die Vermögenswerte einzufrieren. Bisher sei dies für Werte in Höhe von etwa drei Milliarden Dollar gelungen.
Nach Angaben der US-Analysefirma TRM wird der Angriff einer nordkoreanischen Hackergruppe zugeschrieben. Behörden verschiedener Länder und Cybersicherheitsexperten werfen dem Land seit Jahren vor, Hacker für Spionage und Diebstahl von Vermögenswerten einzusetzen. Pjöngjang weist das zurück.
Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.