Cyberkriminalität

Cyber-Angriff auf eine französische Regionalbank. (IMAGO / Cavan Images )

Die Genossenschaftsbank erklärte, die Verluste würden auf mehr als 100 Millionen Euro geschätzt. Die Angreifer hätten Geld auf Konten anderer Banken überwiesen. Anschließend sei das Geld über spezialisierte Plattformen in Kryptowährungen umgewandelt worden.

Der Vorfall ereignete sich wenige Tage nach dem Bekanntwerden des bislang größten Diebstahls von Kryptowährungen in der Geschichte. Bei einem Angriff auf die Kryptobörse "Binance" wurden Vermögenswerte im Wert von mehr als fünfeinhalb Milliarden Euro geraubt. Die US-Bundespolizei FBI macht dafür die Hackergruppe "Trader Traitor" verantwortlich. Diese soll Verbindungen zum nordkoreanischen Geheimdienst haben.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.