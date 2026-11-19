Nach Medienberichten hat es einen Cyberangriff auf Systeme der EU-Kommission gegeben. (Philip Dulian/dpa)

Wie das Nachrichtenportal "Politico" unter Berufung auf einen EU-Vertreter berichtet, wurden möglicherweise personenbezogene Daten abgegriffen. Das volle Ausmaß des Schadens sei noch unklar. Insgesamt habe der Angriff etwa zehn Tage gedauert. In dieser Zeit wurden laut dem Bericht unter anderem Systeme für die Gehaltsabrechnung und medizinische Erstattungen abgeschaltet.

Eine Stellungnahme der EU-Kommission lag zunächst nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.