In mehreren europäischen Ländern wurden Kühlsysteme manipuliert. (Getty Images / Anadolu / Iso Ekle)

EU-Chefdiplomatin Kallas sagte am Rande eines Außenministertreffens in Brüssel, die Attacken hätten gezeigt, dass auch europäische Länder im Visier Teherans stünden. Als Konsequenz würden nun bereits bestehende Sanktionen ergänzt. Diese waren unter anderem wegen des iranischen Atomprogramms sowie schweren Menschenrechtsverletzungen verhängt worden.

Bei den Cyberangriffen hatten Hacker die Temperaturen in Kühl- und Tiefkühlanlagen aus der Ferne erhöht. Dadurch waren große Mengen an Lebensmitteln verdorben. Betroffen waren unter anderem Frankreich, Belgien, Schweden und Deutschland. Frankreich macht die iranischen Revolutionsgarden für die Angriffe verantwortlich. Der Iran weist die Vorwürfe zurück.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.