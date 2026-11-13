Nach zwei Jahren

Haitianische Sicherheitskräfte am Sylvio-Cator-Stadion in Port-au-Prince (AP Photo / Patrice Noel / Patrice Noel)

Das Sylvio-Cator-Stadion in der Hauptstadt Port-au-Prince war 2024 von kriminellen Gangs übernommen worden. Als Folge musste Haitis Fußball-Nationalmannschaft ihre Heimspiele in der Qualifikation für die letzte WM in Curacao austragen.

Nach Polizeiangaben wurde das Stadion mit 10.000 Plätzen jetzt unter die Bewachung durch salvadorianische Soldaten gestellt. El Salvadors Präsident Bukele hat rund 2.000 Soldaten nach Haiti entsandt. In dem Stadion soll ein operativer Stützpunkt entstehen, von dem aus die Truppen in weitere von Banden kontrollierte Gebiete vordringen sollen.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.