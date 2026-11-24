Israels Ministerpräsident Netanjahu bestätigte die Tötung von Abu Nahel, ebenso
das von der Hamas kontrollierte Innenministerium. Die Angriffe erfolgten den Angaben zufolge im Westen von Gaza-Stadt sowie im Süden und Norden des Palästinensergebietes.
das von der Hamas kontrollierte Innenministerium. Die Angriffe erfolgten den Angaben zufolge im Westen von Gaza-Stadt sowie im Süden und Norden des Palästinensergebietes.
Ungeachtet der von USA vermittelten Waffenruhe setzt Israel seine Angriffe im Gazastreifen fort. Die Regierung in Jerusalem wirft der Hamas vor, wieder aufzurüsten und sich neu zu formieren, was die Extremisten zurückweisen.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.