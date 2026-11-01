Artenvielfalt

Handel mit wilden Arten ist viel größer als gedacht

Der Handel mit wildlebenden Arten ist laut einer aktuellen Studie weitaus umfassender als gedacht. Forschende schreiben im Fachmagazin Science Advances, dass weltweit mindestens 107.000 verschiedene Tier-, Pflanzen- und Pilzarten gehandelt werden. Das sind mehr als doppelt so viele wie bisher angenommen.