Jörg Dittrich: "Es ist unwürdig, wie mit dem Handwerk umgegangen wird." (Ein Porträtaufnahme von Jörg Dittrich, im Hintergrund sieht man den Schriftzug ZDH.)

Man erlebe ein stilles Sterben der Betriebe, sagte Dittrich den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wenn nicht gegengesteuert werde, werde das Handwerk "pro Jahr zwischen 70.000 und 80.000 Arbeitsplätze verlieren". Vielen fehle die Zuversicht, anderen fehlten die finanziellen Mittel. Der Präsident des Zentralverbands forderte die Bundesregierung auf, die Lohnzusatzkosten und die Stromsteuer zu senken. Zudem brauche es flexible Arbeitszeiten. Erfolgreiche Programme in der beruflichen Bildung würden zudem gestrichen oder gekürzt.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.