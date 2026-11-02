Jörg Dittrich, Präsident Zentralverband des Deutschen Handwerks. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Ihm sei bewusst, dass er damit auch bei den eigenen Leute auf Ärger stoße, sagte Präsident Dittrich der Rheinischen Post. Die Zwänge der Demografie gälten jedoch für alle. Er selbst sei Dachdeckermeister. In der Berufsgruppe schafften es die meisten nicht bis zur Regelaltersgrenze. Aber nicht alle Älteren seien Dachdecker. Die deutsche Gesellschaft müsse das effektive Rentenalter insgesamt steigern. Anders gehe es nicht, betonte Dittrich mit Verweis auf die Bezahlung der Rente. Mit pauschaler Ablehnung notwendiger Veränderungen machten es sich viele zu leicht.

Die Bundesregierung will die gesetzliche Rente reformieren. Vor allem der Vorschlag, die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte, meist als "Rente mit 63" bezeichnet, abzuschaffen, stößt auf Widerstand.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.