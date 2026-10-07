Spionage-Verdacht gegen Ex-BND-Chef

Ex-BND- Chef August Hanning wurde wegen Spionageverdacht festgenommen. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wird der Richter entscheiden, ob Hanning in Untersuchungshaft muss. Die Karlsruher Behörde hatte ihn wegen des Verdachts der Spionage und des Landesverrats festnehmen lassen. Zudem sei ein ehemaliger BND-Mitarbeiter wegen Beihilfe verhaftet worden.

Hanning leitete den Bundesnachrichtendienst von 1998 bis 2005 und arbeitete danach als Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Ihm wird vorgeworfen, über Jahre geheime BND-Dokumente für eine private Beratertätigkeit genutzt zu haben. Nach Information des Magazins "Spiegel" gehen die Ermittler dem Verdacht nach, dass Hanning eine Analyse für den Geheimdienst Aserbaidschans erstellt haben könnte. Die Bundesanwaltschaft äußerte sich nicht dazu.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.