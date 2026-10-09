Auszeichnung

Hape Kerkeling erhält den "Menschen-in-Europa-Award" (Archivbild). (picture alliance / AAPimages / Lueders / AAPimages Lueders)

Der 61-Jährige engagiert sich seit Jahren für Demokratie, Vielfalt und den Schutz von Minderheiten. In Passau bekräftigte er seine Forderung nach einem AfD-Verbotsverfahren. Die AfD sei "keine normale Partei", sondern wolle "tatsächlich den Parlamentarismus abschaffen".

Mit der Preisverleihung in Passau schließt sich für Kerkeling in gewisser Weise ein Kreis. 1983 hatte er in der Stadt im Alter von 18 Jahren als Erster den damals neuen Kabarettpreis "ScharfrichterBeil" bekommen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.