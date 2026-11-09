Wahl der Spielergewerkschaft

Harry Kane (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Erst Ende Oktober war Kane mit dem prestigeträchtigen "Ballon d'Or" als weltbester Spieler ausgezeichnet worden. Kane hatte den FC Bayern zum Gewinn der deutschen Meisterschaft und die englische Nationalmannschaft bis ins WM-Halbfinale geführt, was aber nicht für die Weltelf reichte.

Die Weltelf wird von der internationalen Spielergewerkschaft FIFPRO in einer Wahl unter Profispielern aus 73 Ländern festgelegt.

Der "Ballon d'Or" wird durch eine Abstimmung in einer internationalen Jury aus Sportjournalisten vergeben.

Stattdessen kehrte Lionel Messi erstmals seit 2023 in die Weltelf zurück. Seit seinem Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft spielt er weiterhin für Inter Miami auf Vereinsebene. Der 39-Jährige steht im Angriff gemeinsam mit Erling Haaland von Manchester City, Kylian Mbappé von Real Madrid und Lamine Yamal vom FC Barcelona. Ebenfalls vertreten sind die spanischen Nationalspieler Rodri, Pau Cubarsí und David Raya. Bei den Frauen wurden ausschließlich Spielerinnen aus England und Spanien gewählt - mit einer Ausnahme: Die sambische Stürmerin Barbra Banda ist Teil der Weltelf der Frauen. Die englische Rechtsverteidigerin Lucy Bronze vom FC Chelsea wurde zum neunten Mal in das Team berufen.

Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern wurden keine Spielerinnen und Spieler aus Deutschland oder aus den Bundesligen gewählt.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.