Englischer Stürmer

Harry Kane, FC Bayern München, verlängert Vertrag bei München bis 2029. (picture alliance/dpa/David Canales)

Kane war im Sommer 2023 für eine Ablöse von knapp 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach München gewechselt. In bisher 161 Pflichtspielen für die Bayern erzielte er 156 Treffer. Der 33-Jährige war zuletzt mit der prestigeträchtigen Auszeichnung Ballon d'Or als weltbester Fußballer ausgezeichnet worden.

Kane ist mit den Bayern bislang zweimal deutscher Meister (2025, 2026) und einmal DFB-Pokalsieger (2026). In allen drei Bundesligajahren wurde er Torschützenkönig. "Ich fühle mich beim FC Bayern wie zu Hause. Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München - wir haben ein fantastisches Team und in Vincent Kompany einen fantastischen Coach. Meine ganze Familie ist hier sehr glücklich, ich wollte gerne bleiben, freue mich jetzt auf die Zukunft und möchte mit diesem großartigen Verein noch viele Titel gewinnen", sagte Kane einer Vereinsmitteilung zufolge.

Die Verlängerung sei "eine großartige Nachricht für uns, für unsere Fans und für die Bundesliga: Der Weltfußballer bleibt beim FC Bayern München", sagte Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Durch die Verlängerung will der FC Bayern mit der zahlungskräftigen europäischen Konkurrenz im Kampf um die Champiosn League mithalten.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.