Grippeschutzimpfung: Eine Spritze wird verabreicht (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Wie die Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, Buhlinger-Göpfarth, der "Augsburger Allgemeinen" sagte, sei der Impfstoff teils zu spät geliefert worden, teils in geringerer Menge als bestellt. Betroffene Praxen müssten deshalb Apotheken abtelefonieren, um noch verfügbare Dosen aufzutreiben.

Hintergrund für den Mangel an Impfstoff in den Arztpraxen ist eine Verzögerung bei der Produktion und Freigabe der Impfstoffe durch das Paul-Ehrlich-Institut. Ein Sprecher des Instituts bestätigte das. Das Institut sieht jedoch keinen bundesweiten Lieferengpass. Bis Anfang November waren demnach gut 20 Millionen Dosen freigegeben.

Apothekerverbände: Versorgung grundsätzlich sichergestellt

Die Grippeimpfung wird vom Robert Koch-Institut für Oktober bis Mitte Dezember empfohlen. Sie richtet sich vor allem an Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranke, Schwangere, Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie medizinisches Personal.

Die Apothekerverbände erklärten, die Versorgung sei grundsätzlich sichergestellt – auch wenn einzelne Präparate vorübergehend vergriffen sein sollten. Hausärzte kritisieren jedoch, dass Praxen den Impfstoff bereits rund neun Monate im Voraus bestellen müssten und bei Überbestellungen finanzielle Nachteile drohten.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.