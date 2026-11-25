Abschließende Beratungen des Etats 2027 (Kay Nietfeld/dpa)

Der Ausschuss beschloss am Morgen in einer Sondersitzung die notwendigen Änderungen am Haushalt und dem Haushaltsbegleitgesetz. Hintergrund ist, dass die Koalition aus Union und SPD die Senkung der Steuer erst nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses vereinbart hatte.

Geplant ist, dass die Stromsteuer im kommenden Jahr auf das europäische Mindestniveau gesenkt wird. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden ergibt sich voraussichtlich eine Entlastung von rund 81 Euro. Durch die ⁠Steuersenkung entgehen dem Bund Einnahmen von rund fünf Milliarden Euro. ⁠Die Koalition will das durch geringere Ausgaben für ⁠die Förderung erneuerbarer Energien ausgleichen. Ob die Steuer auch 2028 gesenkt wird, ist noch offen.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.