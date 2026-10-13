Das Palais Bourbon in Paris, Sitz der französischen Nationalversammlung. (picture alliance / / Daniel Kalker)

Frankreich steht vor großen finanziellen Problemen. Der Haushaltsentwurf der Mitte-Rechts-Regierung von Premierminister Lecornu sieht Einsparungen von rund 45 Milliarden Euro vor. Damit soll das Defizit auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung begrenzt werden. Gekürzt werden soll unter anderem bei der Entwicklungshilfe und bei Rentenzahlungen. Die Budgets für Verteidigung und Justiz hingegen sollen aufgestockt werden.

Weil die Regierung über keine eigene Mehrheit verfügt, will die sozialistische Partei den Entwurf mit einem Ablehnungsantrag bereits zum Auftakt stoppen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.