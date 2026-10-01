Tech-Milliardär Elon Musk (picture alliance / Consolidated News Photos / Francis Chung)

Pentagon-Chef Hegseth kündigte in einer Rede vor Militärs in Quantico im Bundesstaat Virginia an, dass es dabei um eine Erforschung der - wie es hieß - "Zukunft der Kriegsführung" gehen soll. Demnach wird Musk das Projekt gemeinsam mit weiteren Personen leiten. In diesem Zusammenhang sprach Hegseth auch das Thema der autonomen Kriegsführung an - also den Einsatz von Waffensystemen und Künstlicher Intelligenz, die ohne direkten menschlichen Eingriff agieren und etwa Angriffe ausführen können.

Weiter erklärte der Verteidigungsminister, die USA müssten vorausschauend handeln, um sich die technologische und militärische Überlegenheit auf dem Schlachtfeld für die kommenden Jahrzehnte zu sichern.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.