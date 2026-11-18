Will für den SPD-Vorsitz kandidieren: Hubertus Heil (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Heil, es sei zwar immer so, dass der Vorstand einen Vorschlag mache. Am Ende entscheide aber der Parteitag.

Heil sprach sich zudem für den Erhalt der bisherigen Doppelspitze aus. Der SPD-Politiker hatte am Wochenende als erster Bewerber seine Kandidatur bekanntgegeben. Damit könnte es beim Parteitag Mitte Januar in Bremen zu einer Kampfabstimmung zwischen dem amtierenden SPD-Chef Klingbeil und ihm kommen. Seit dem Rücktritt der Co-Vorsitzenden Bas im Oktober steht Klingbeil alleine an der Spitze der SPD. Ob er noch einmal antritt, hat er bisher offengelassen. Viele in der Partei erwarten, dass auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig für den Vorsitz kandidiert.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.