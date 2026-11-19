Hubertus Heil (SPD) (dpa / Fabian Strauch)

Beim Parteitag der Ruhr-SPD in Essen sagte er, entscheidend für viele Menschen sei, dass Arbeitsplätze in der Industrie erhalten blieben und dass jeder junge Mensch eine Ausbildung machen könne. Die Sozialdemokraten müssten Lösungen für die echten Probleme der Menschen anbieten. Auch den Kampf gegen Kriminalität und Gewalt müsse man sich stärker auf die Fahnen schreiben, weil diese Themen die Menschen beschäftigten, erklärte Heil.

Es war Heils erster Auftritt vor der Parteibasis, nachdem er seine Kandidatur für das Amt als Parteichef ankündigte. Die Sozialdemokraten wählen auf einem Parteitag Mitte Januar in Bremen ihre gesamte Parteiführung neu.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.