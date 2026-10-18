Nach Bas‘ Rückzug

Heil über Kandidatur zum SPD-Vorsitz: "Ich kann es nicht ausschließen, dass ich antrete."

Der frühere Bundesarbeitsminister Heil hat eine Kandidatur für den SPD-Vorsitz angedeutet. Er könne nicht ausschließen, dass er antreten werde, sagte der 53-jährige Politiker im ARD-Fernsehen. Eine Entscheidung machte er auch von der inhaltlichen Ausrichtung der Partei abhängig.