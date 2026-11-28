Juso-Bundeskongress

Heil wirbt um Unterstützung für seine Kandidatur als SPD-Chef - Jusos wollen Frau im Vorsitz

Auf dem Bundeskongress der Jusos hat der frühere Arbeitsminister Heil um Unterstützung für seine Kandidatur als SPD-Parteivorsitzender geworben. Heil sagte in Bochum, er sei unzufrieden mit dem gegenwärtigen Zustand der Partei. Es reiche nicht, in Regierungsverantwortung zu sein - die SPD müsse auch wieder stärker als gesellschaftliche Kraft in Erscheinung treten.