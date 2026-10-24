Nachfolger Ingo Schulzes

Helmuth Feilke (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Auf der Mitgliederversammlung der Akademie wurde der Sprachwissenschaftler für drei Jahre in das Amt gewählt. Er tritt die Nachfolge des Schriftstellers Ingo Schulze an, der nicht wieder kandidiert hat.

Feilke schrieb in einer Erklärung, dass eines der wichtigsten Themen derzeit der Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf Literatur und Sprache ist. "Dazu kommen Tendenzen politischer Einhegung: Weltweit will ein neuer Nationalismus Sprache, Literatur und das kulturelle Gedächtnis in Fahnen wickeln", schreibt der neue Präsident. Nach seinen Worten kann die Akademie als aufmerksame Beobachterin, aber auch als mitgestaltende und kritische Mitspielerin im öffentlichen Gespräch über Sprache und Literatur ihre Stimme geltend machen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.