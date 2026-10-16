78. Deutschlandtag der Jungen Union: Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, steht auf der Bühne und spricht. (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Wüst kritisierte besonders scharf die Sondierungen von Linken, Grünen und SPD nach dem Wahlsieg der Linken in Berlin. "Die Verhandlungen in Berlin mit dem Ziel, die Linke an die Macht zu bringen, sind eine Schande für die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland", so Wüst. Zugleich warnte er vor der AfD. Parteien wie die AfD seien Verbündete der Feinde Deutschlands und der Feinde Europas. Wüst nannte Russlands Präsident Putin und US-Präsident Trump.

Zum Auftakt hatte der JU-Vorsitzende Winkel erklärt, er hoffe, dass von dem Treffen ein Signal des Aufbruchs ausgehe. Viele Parteimitglieder seien in den vergangenen Monaten in eine gewisse Resignation verfallen.

Winkel wurde als Vorsitzender der Jungen Union bestätigt. Er erhielt 265 von 282 gültigen Stimmen. 16 Delegierte stimmten gegen ihn, zwei enthielten sich. Das ist das beste Ergebnis für Winkel, der die JU seit 2022 führt.

Am Samstag wird Merz erwartet

Die jährliche Konferenz der Jungen Union findet vor dem Hintergrund zahlreicher Auseinandersetzungen in der schwarz-roten Koalition in Berlin statt. Im vergangenen Jahr hatte sich die JU gegen das Rentenpaket von Union und SPD gestellt. Seitdem hat Bundeskanzler Merz in seiner Partei vor allem durch die Niederlagen bei den Landtagswahlen im September an Autorität verloren.

Der CDU-Vorsitzende will am Samstag eine Rede auf der Tagung halten. Zuvor wird Digitalminister Wildberger (CDU) zu den Delegierten sprechen. Dabei geht es um einen Leitantrag, über den die Junge Union beraten will, mit dem Titel "Lust auf Zukunft – Deutschland zum KI-Anwendungsweltmeister machen". Zum Abschluss des Treffens am Sonntag wird CSU-Chef Söder erwartet.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.