Der CDU-Geheimdienstexperte Henrichmann warnt vor russischer Erpressung im Weltraum. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums sagte dem "Handelsblatt", der Kreml ziehe den Weltraum gezielt in seine Strategie der Einschüchterung und Erpressung hinein. Moskau versuche damit, Zugeständnisse bei den Verhandlungen über ein Ende des Angriffskrieges gegen die Ukraine zu erzwingen. Darauf dürfe man sich nicht einlassen.

WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung hatten berichtet, dass die russische Führung nach Einschätzung westlicher Geheimdienste noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in den Weltraum bringen könne. Kreml-Sprecher Peskow wies die Darstellungen als reine Spekulation zurück.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.