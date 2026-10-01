Katholische Kirche
Herbstvollversammlung endet: Bischöfe ziehen Bilanz in Fulda

Die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz endet heute mit einem Gottesdienst und einer Abschlusspressekonferenz.

    Bischof Wilmer hält beim Eröffnungsgottesdienst eine Predigt. Er steht hinter einem Mikrofon und gestikuliert.
    Der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Wilmer, bei der Herbstvollversammlung in Fulda. (Florian Wiegand / dpa)
    Unter Leitung des neuen Vorsitzenden Wilmer hatten die katholischen Bischöfe seit Montag in Fulda über die Themen demokratische Gesellschaft, Aufarbeitung von sexuell motivierter Gewalt, Leihmutterschaft, Organspende und Suizid-Beihilfe beraten. Weitere Tagesordnungspunkte waren die Entwicklung der Erwachsenen-Taufen, Fragen der Mitwirkung von Laien in der Kirche und Social Media. Außerdem erörtert wurden Chancen und Gefahren Künstlicher Intelligenz.
    Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.