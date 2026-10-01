Katholische Kirche

Der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Wilmer, bei der Herbstvollversammlung in Fulda. (Florian Wiegand / dpa)

Unter Leitung des neuen Vorsitzenden Wilmer hatten die katholischen Bischöfe seit Montag in Fulda über die Themen demokratische Gesellschaft, Aufarbeitung von sexuell motivierter Gewalt, Leihmutterschaft, Organspende und Suizid-Beihilfe beraten. Weitere Tagesordnungspunkte waren die Entwicklung der Erwachsenen-Taufen, Fragen der Mitwirkung von Laien in der Kirche und Social Media. Außerdem erörtert wurden Chancen und Gefahren Künstlicher Intelligenz.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.