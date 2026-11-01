Vandalismus in Frankfurt

Der CDU-Politiker sagte, es habe in der Nacht teils entsetzliche Gewaltexzesse gegeben. Er kündigte eine konsequente Strafverfolgung an. In der Frankfurter Innenstadt schlugen Randalierer Schaufensterscheiben ein und plünderten Geschäfte. Der Innenminister sprach von bis zu 1.500 gewaltbereiten Störern - so wörtlich - "weit überwiegend aus migrantischem Milieu". Die Polizei habe insgesamt 54 Personen festgenommen und mehr als 1.200 Platzverweise ausgesprochen.
Randalierer und Extremisten mischen sich unter friedliche Demonstranten
Poseck ergänzte, es habe zuvor auch aus der Versammlung heraus erste Gewalt gegeben, die dann zur Auflösung der Kundgebung geführt hätten. Der Innenminister machte Linksextremisten für Angriffe auf Polizisten mit Pyrotechnik, Steinen und Flaschen verantwortlich.
Die Organisatoren der gestrigen Jugendkundgebungen hatten ausdrücklich zu einem Protest ohne Gewalt aufgerufen. Reporter berichteten aber aus mehreren Städten, dass sich Extremisten und Randalierer gezielt unter die friedlichen Demonstranten gemischt hätten.
Bundesweit demonstrierten gestern etwa 120.000 meist junge Menschenfür mehr Geld für Schulen, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz. Anschließend kam es am Abend in mehreren Städten zu Ausschreitungen und Krawallen, neben Frankfurt vor allem in Köln, Hamburg und Berlin.
Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.