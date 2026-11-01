Vandalismus in Frankfurt

Hessens Innenminister Poseck (CDU) spricht von "Gewaltexzessen" und kündigt konsequente Strafverfolgung an

Nach bundesweiten friedlichen Jugendprotesten ist es gestern in mehreren Städten zu Ausschreitungen gekommen. Besonders betroffen war Frankfurt am Main. Nach Angaben von Hessens Innenminister Poseck wurden mehr als 100 Polizisten verletzt, einer von ihnen schwer.