Der Bundestag startet in die abschließende Haushaltswoche und entscheidet über den Etat für 2027. (picture-alliance / dpa / Daniel Kalker)

Dieser tritt am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen. Hintergrund ist die jüngste Einigung des Koalitionsausschusses über eine Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher. Die Maßnahme wurde erst nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses vereinbart und muss nachträglich in den Etat eingearbeitet werden. Endgültig beschlossen werden soll der Haushalt für 2027 dann am Freitag.

Diskussionen über kalte Progression

Zuletzt hatte es überdies Diskussionen über einen Ausgleich der sogenannten kalten Progression gegeben. Nach Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU pocht jetzt auch Sachsens Landeschef Kretschmer von der CDU darauf, dass Bund und Länder den Effekt in der Einkommensteuer ausgleichen. Die kalte Progression entsteht, wenn eine Einkommenserhöhung zugleich zu einer höheren Steuer- und Abgabenbelastung führt.

Die Bundesregierung wies die Forderungen zurück und verwies auf die geplante Einkommenssteuerreform, durch die bereits kleine und mittlere Einkommen entlastet würden. Ein Sprecher sagte, die Debatte darüber sei im Zuge der Haushaltsberatungen bereits abgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.