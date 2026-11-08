Fußball-Bundesliga
Heute rheinisches Derby: Köln empfängt Leverkusen

In der Fußball-Bundesliga begegnen sich heute Köln und Leverkusen, Freiburg und Union Berlin sowie Hoffenheim und Schalke. Gestern hatte der VfB Stuttgart den Vormarsch des SV Werder Bremen vorerst gestoppt.

    Eine TV-Kamera mit dem Bundesliga-Logo steht hinter dem Tor in einem Fußball-Stadion.
    Das Logo der Fußball-Bundesliga auf einer TV-Kamera (Symbolbild) (Soeren Stache/dpa)
    Vier Tage nach dem frustrierenden 0:2 in der Champions League bei Galatasaray Istanbul siegten die Schwaben 1:0 und sprangen mit nun zwölf Punkten zumindest vorübergehend auf den achten Tabellenplatz. 
    Zuvor hatte RB Leipzig den nächsten Heimsieg gefeiert. Deas Team von Trainer Demichelis gewann mit 5:2 gegen den FC Augsburg. Der FCA ist damit seit sieben Spielen sieglos.
    Außerdem gab es folgende Ergebnisse:
    Dortmund - Elversberg 2:1
    Mainz - München 1:2
    Paderborn - Frankfurt 2:2
    Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.