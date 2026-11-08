Fußball-Bundesliga

Vier Tage nach dem frustrierenden 0:2 in der Champions League bei Galatasaray Istanbul siegten die Schwaben 1:0 und sprangen mit nun zwölf Punkten zumindest vorübergehend auf den achten Tabellenplatz.
Zuvor hatte RB Leipzig den nächsten Heimsieg gefeiert. Deas Team von Trainer Demichelis gewann mit 5:2 gegen den FC Augsburg. Der FCA ist damit seit sieben Spielen sieglos.
Außerdem gab es folgende Ergebnisse:
Dortmund - Elversberg 2:1
Mainz - München 1:2
Paderborn - Frankfurt 2:2
Mainz - München 1:2
Paderborn - Frankfurt 2:2
Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.