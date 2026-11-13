Morgen im Süden und Westen nach Nebelauflösung heiter und trocken. Im Norden und Osten wechselnd bewölkt, vor allem im Küstenumfeld einzelne Schauer. 3 bis 9 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag in der Westhälfte zunehmend stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Nach Osten zu nach Nebelauflösung oft heiter, später mitunter wolkig und überwiegend trocken. 6 bis 14 Grad.
Am Sonntag in der Westhälfte zunehmend stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Nach Osten zu nach Nebelauflösung oft heiter, später mitunter wolkig und überwiegend trocken. 6 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.