Binnen 48 Stunden
Hilfsorganisation Sea Watch rettet mehr als 220 Flüchtlinge im Mittelmeer

Die Hilfsorganisation Sea Watch hat eigenen Angaben zufolge im zentralen Mittelmeer innerhalb von zwei Tagen 227 Menschen aus Seenot gerettet.

    Die Sea-Watch 5 fährt in den Hafen von Neapel.
    Die Sea-Watch 5 hat zusammen mit der Aurora 2 mehr als 220 Schiffbrüchige gerettet (Archivbild). (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Antonio Balasco / LiveMedia)
    Die Schiffbrüchigen wurden demnach bei Einsätzen der "Sea Watch 5" und der "Aurora 2" gerettet. Beide Schiffe seien dabei von nicht identifizierten Booten bedrängt worden. Auf Weisung der italienischen Behörden steuerten sie anschließend die Häfen Lampedusa und Civitavecchia an.
    Das Mittelmeer zählt zu den gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Geflüchtete und Migranten starten häufig in nicht seetauglichen Booten von nordafrikanischen Ländern wie Libyen und Tunesien.
    Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.