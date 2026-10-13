Binnen 48 Stunden

Die Schiffbrüchigen wurden demnach bei Einsätzen der "Sea Watch 5" und der "Aurora 2" gerettet. Beide Schiffe seien dabei von nicht identifizierten Booten bedrängt worden. Auf Weisung der italienischen Behörden steuerten sie anschließend die Häfen Lampedusa und Civitavecchia an.
Das Mittelmeer zählt zu den gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Geflüchtete und Migranten starten häufig in nicht seetauglichen Booten von nordafrikanischen Ländern wie Libyen und Tunesien.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.