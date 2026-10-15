Mitteilung durch Präsident Trump

Trump teilte über die Plattform Truth Social mit, aus seiner Sicht hätte die Übertragung ein starkes Mittel der Abschreckung sein können, aber viele Menschen wollten die Hinrichtung nicht sehen. International hatte die Ankündigung der Live-Übertragung durch US-Verteidigungsminister Hegseth für Entsetzen gesorgt.
Der zum Tode Verurteilte soll durch ein Erschießungskommando im US-Bundesstaat Texas hingerichtet werden. Er hatte 2009 auf dem Militärstützpunkt Fort Hood 13 Menschen erschossen und 30 weitere verletzt.
Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.