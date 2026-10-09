Laut Pentagon

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (picture alliance / newscom | BONNIE CASH)

Der Mann hatte 2009 auf dem Militärstützpunkt Fort Hood im Bundesstaat Texas 13 Menschen erschossen und viele weitere verletzt. Das Pentagon erklärte, Einzelheiten zu der geplanten Übertragung sollten noch bekannt gegeben werden. Zuvor hatte Verteidigungsminister Hegseth angekündigt, die Exekution durch ein Erschießungskommando werde öffentlich stattfinden.

Sollte die Hinrichtung wie geplant am 3. Dezember in Fort Hood erfolgen, wäre sie die erste Vollstreckung eines Todesurteils durch das US-Militär seit 1961 und die erste eines US-Soldaten durch ein Erschießungskommando seit dem Zweiten Weltkrieg.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.