Die Berliner Senatsverwaltung für Inneres geht gegen einen Hisbollah-nahen Verein vor. (picture-alliance / dpa / Daniel Bockwoldt)

In einer Mitteilung der Senatsverwaltung heißt es, ab sofort seien der Verein El-Irschad e.V. und seine Teilorganisationen verboten. Es handle sich um einen Verein, der sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung richte und dessen Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufe. Konkret wird dem Verein die Unterstützung der Hisbollah vorgeworfen.

Heute früh durchsuchten Polizeibeamte in Berlin Vereins- und Geschäftsräume sowie Wohnungen von Mitgliedern.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.