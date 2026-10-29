Nach Parlamentswahl
Historiker Segev rechnet mit Regierung der nationalen Einheit in Israel

Nach der Parlamentswahl in Israel rechnet der Autor und Historiker Segev mit der Bildung einer Regierung der nationalen Einheit.

    Netanjahu und Eisenkot sind auf einem großen Plakat abgebildet, Netanjahu mit rotem, Eisenkot mit blauem Hintergrund.
    Nach der Parlamentswahl in Israel wird eine schwierige Regierungsbildung erwartet. (picture alliance / dpa / Gil Cohen-Magen)
    Er glaube nicht, dass eine Regierungsbeteiligung der arabischen Parteien möglich sei, sagte Segev im Deutschlandfunk . Wahrscheinlicher sei eine große Koalition unter Beteiligung des jetzigen Regierungschefs Netanjahu. Eine solche Regierung wäre zu begrüßen, wenn sie besser sei als die jetzige, nämlich wenn daran keine rechtsradikalen und faschistischen Minister teilnähmen, meinte Segev.
    Nach der Wahl in Israel gibt es eine Pattsituation zwischen dem rechts-religiösen Bündnis um die Likud-Partei von Netanjahu und dem Oppositionsblock um die Partei Jaschar des früheren Generalstabschef Eisenkot. Die arabischen Parteien gewannen deutlich mehr Sitze als bei der vergangenen Wahl.
    Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.